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05 июня 2020, пятница, 05:30 15
Экономика 2020-06-05T06:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Гривна укрепилась. Официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Надежда Комендантова
Гривна, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD, в то время, как на межбанке гривна также укрепилась. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,4786
1 доллар США 26,6953
1 швейцарский франк 27,8308
10 иен 2,4517
10 российских рублей 3,8557
1 евро 29,9975

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

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