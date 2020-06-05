Гривна укрепилась. Официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD, в то время, как на межбанке гривна также укрепилась.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,4786 1 доллар США 26,6953 1 швейцарский франк 27,8308 10 иен 2,4517 10 российских рублей 3,8557 1 евро 29,9975

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.