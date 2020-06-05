Что празднуют 5 июня и какой День Ангела

Православный праздник Троица украинцы будут отмечать 7 июня, а сегодня верующие вспоминают преподобную Евфросинию Полоцкую, которая была правнучкой в пятом поколении князя Владимира и дочерью князя Полоцкого Святослава Всеславича. Также с этим днем связывают много примет, с помощью которых можно предсказать погоду на все лето, передают Українські Новини. Церковный праздник 5 июня верующие вспоминают Преподобную Евфросинию, игумению Полоцкую, которая была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира и дочерью князя Полоцкого Святослава Всеславича и княжны Софии. Ее настоящим именем было Предслава, а также она была одной из самых образованных женщин ХII веках. Родители хотели отдать ее замуж, но девушка выбрала путь монашества. Она занималась благотворительностью, переписывала книги и основала женский монастырь – сейчас это Спасо-Ефросиниевский монастырь. Умерла святая Ефросиния в Иерусалиме, во время паломничества к Гробу Господнему, позже ее мощи перевезли в Киево-Печерскую лавру. А в 1910 году мощи полоцкой княжны перенесли в белорусский Полоцк. Народные приметы Если в этот день сильный дождь, то урожай будет богатым. 5 июня цветет рябина, то лето будет долгим и жарким. Считается, если птицы летают низко, то следующие несколько дней удержится влажная погода. Если в этот день хорошо цветет гречка, то будет очень теплое лето. Если листья клена опускается, то за несколько дней вернутся дожди. Глухой гром предвещает тихий дождь, а громкий – ливень с градом. Что нельзя делать 5 июня Считается, что в этот день нельзя ругаться и оскорблять людей. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ходить в спортзал и убирать дома. По народным приметам, запрещается плавать в водоемах и слишком долго находиться у воды. Нельзя думать плохо о ком-то, а также сосредоточиться на негативе. День Ангела День Ангела 5 июня празднуют: Севастьян, Никита, Геннадий, Даниил, Адриан, Игнат, Борис, Андрей, Алексей, Александр, Роман, Дмитрий, Леонтий (Лев), Афанасий, Василий, Петр. Ранее Українські Новини сообщали, как нужно праздновать Троицу и что нельзя делать в этот день. На Троицу в украинцев будет 3 официальных выходных дня, отдыхать будут с 6 по 8 июня.