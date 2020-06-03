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03 июня 2020, среда, 06:35 459
Экономика 2020-06-03T09:00:02+03:00
Українські Новини
Во время карантина продажа свежих грибов упала на 30-40%

Во время карантина продажа свежих грибов упала на 30-40%

Ирина Николенко
Грибы, Фермеры, Цены на продукты, шампиньон, карантин в Украине
Продажа свежих грибов упала на 30-40%. Фото: ogorodsadovod.com
Продажа свежих грибов упала на 30-40%. Фото: ogorodsadovod.com

Из-за карантина, который продлили до 22 июня, продажа свежих грибов упала до 40%, а сушеных – почти вдвое. Об этом передают Українські Новини.

Март и апрель был лучшим сезоном фермеров для продажи грибов, ведь продолжался Великий Пост. Но из-за карантина фермеры понесли большие потери. В частности, продажа свежих грибов упала на 30-40%, а сушеных – до 50%. Для восстановления рынка нужно время, передает издание "Agravery".

Также многие покупатели отказались от заказов, поэтому фермеры начали сушить грибы. "Выращивание грибов – это динамичный бизнес, где еженедельно надо грузиться сырьем, быстро сбывать готовую продукцию. Поэтому в сушке является огромная перспектива. Особенно это направление начало развиваться на Буковине после того, как закрылся сбыт в Россию", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Минэкономики рассказали, что будет с ценами на продукты во время карантина.

В апреле цены на яблока подскочили почти в 2 раза.

Из-за введения карантина цены на мясо увеличились, а на топливо упали до 18%.

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