подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 июля 2019, четверг, 14:12 87
Жизнь 2019-07-18T14:13:25+03:00
Українські Новини
Видео дня: Грибники собрали под Киевом небывалый урожай подберезовиков

Видео дня: Грибники собрали под Киевом небывалый урожай подберезовиков

Грибники обнаружили под Киевом на берегу Десны огромную грибницу подберезовиков. Росли величественные грибы среди осик. Видео Українським Новинам прислали читатели.

Все подберезовики относятся к съедобным грибам. Название связано с тем, что они часто растут вблизи берез. Появляются в первой половине лета и встречаются до осени.

Шляпки у них бывают различного окраса от белого до темно-серого и почти черного. В сырых местах чаще встречаются подберёзовик болотный, с белой или беловатой поверхностью шляпки.

Ножка снизу слегка утолщённая, белая, с продольными белыми или тёмными чешуйками.

В народе их называют Грабовиками , а в Карпатах -  Козари.



Есть много рецептов по которым можно приготовить подберезовики. Их можно жарить, варить, мариновать, сушить для заготовки впрок. Популярным рецептом является жюльен. 


Жюльен из лесных грибов

Жюльен. Фото: depositphotosЖюльен. Фото: depositphotos

Игредиенты:

  • лесные грибы (белые, подберезовики, подосиновики, маслята и т.п.) - 500 г
  • сметана - 150-200 г
  • лук репчатый -  2 шт
  • чеснок (по желанию) - 1 зубчик
  • зелень укропа 
  • сливочное + растительное масло для жарки 
  • соль
  • свежемолотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Грибы перебрать, зачистить от загрязнений и ополоснуть водой.
  2. Нарезать грибы средними кусочками (не очень мелко).
  3. Лук очистить и нарезать четвертькольцами.
  4. Чеснок очистить, раздавить плоской стороной лезвия ножа и мелко порубить (или пропустить через чесноковыжималку).
  5. Укроп вымыть, обсушить и мелко порубить.
  6. В сковороде разогреть 1 столовую ложку масла, выложить грибы и слегка посолить.
  7. Жарить на минимальном огне под крышкой, около 40 минут.
  8. В другой сковороде разогреть  3 ст.л. сливочного масла + 2 ст.л. растительного, выложить лук, чуть посолить и поперчить.
  9. Обжарить до мягкости на медленном огне, периодически помешивая.
  10. К готовым грибам добавить обжаренный лук и перемешать.
  11. Добавить сметану.
  12. Перемешать и тушить около 3-5 минут.
  13. Посыпать грибы рубленым чесноком, укропом и перемешать.
  14. На этом этапе можно завершить приготовление и подать грибы с картофельным пюре или жареным картофелем. А можно запечь грибы в порционных формочках.
  15. Разложить грибы по формочкам (кокотницам) и смазать сверху тонким слоем сметаны (можно посыпать тертым сыром).
  16. Запечь жюльен в духовке около 10 минут, при температуре 180°C, до легкого зарумянивания.
  17. Грибной жюльен подавать горячим с ломтиком свежего хлеба.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье грибники собрали за один раз 150 килограмм грибов.

Также на грибной ферме под Киевом вырастили самый большой шампиньон.

Больше новостей о: Киевская область Грибы Подберезовики огромные грибы

Архив
Новости
Подберезовик
Видео дня: Грибники собрали под Киевом небывалый урожай подберезовиков 14:12
Новоизбранный Европарламент призывал Россию освободить 24 пленных моряков и других украинских арестованных 14:09
Кто баллотируется по 212 округу в Киеве: сын Гриценко, бывший мэр столицы и ресторатор 14:01
Перед выходными дожди покинут Украину, а некоторые регионы накроет летняя жара 14:00
Зеленский настаивает на созыве внеочередного заседания Рады 13:46 Документ
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Спасенный на Закарпатье котенок. Фото:
Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки 15:41
больше новостей
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Порошенко не явился на допрос в ГБР 11:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok