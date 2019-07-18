Грибники обнаружили под Киевом на берегу Десны огромную грибницу подберезовиков. Росли величественные грибы среди осик. Видео Українським Новинам прислали читатели.

Все подберезовики относятся к съедобным грибам. Название связано с тем, что они часто растут вблизи берез. Появляются в первой половине лета и встречаются до осени.



Шляпки у них бывают различного окраса от белого до темно-серого и почти черного. В сырых местах чаще встречаются подберёзовик болотный, с белой или беловатой поверхностью шляпки.

Ножка снизу слегка утолщённая, белая, с продольными белыми или тёмными чешуйками.

В народе их называют Грабовиками , а в Карпатах - Козари.







Есть много рецептов по которым можно приготовить подберезовики. Их можно жарить, варить, мариновать, сушить для заготовки впрок. Популярным рецептом является жюльен.





Жюльен из лесных грибов





Жюльен. Фото: depositphotos

Игредиенты:

лесные грибы (белые, подберезовики, подосиновики, маслята и т.п.) - 500 г

сметана - 150-200 г

лук репчатый - 2 шт

чеснок (по желанию) - 1 зубчик

зелень укропа

сливочное + растительное масло для жарки

соль

свежемолотый перец

Рецепт приготовления:

Грибы перебрать, зачистить от загрязнений и ополоснуть водой. Нарезать грибы средними кусочками (не очень мелко). Лук очистить и нарезать четвертькольцами. Чеснок очистить, раздавить плоской стороной лезвия ножа и мелко порубить (или пропустить через чесноковыжималку). Укроп вымыть, обсушить и мелко порубить. В сковороде разогреть 1 столовую ложку масла, выложить грибы и слегка посолить. Жарить на минимальном огне под крышкой, около 40 минут. В другой сковороде разогреть 3 ст.л. сливочного масла + 2 ст.л. растительного, выложить лук, чуть посолить и поперчить. Обжарить до мягкости на медленном огне, периодически помешивая. К готовым грибам добавить обжаренный лук и перемешать. Добавить сметану. Перемешать и тушить около 3-5 минут. Посыпать грибы рубленым чесноком, укропом и перемешать. На этом этапе можно завершить приготовление и подать грибы с картофельным пюре или жареным картофелем. А можно запечь грибы в порционных формочках. Разложить грибы по формочкам (кокотницам) и смазать сверху тонким слоем сметаны (можно посыпать тертым сыром). Запечь жюльен в духовке около 10 минут, при температуре 180°C, до легкого зарумянивания. Грибной жюльен подавать горячим с ломтиком свежего хлеба.

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