Грибники обнаружили под Киевом на берегу Десны огромную грибницу подберезовиков. Росли величественные грибы среди осик. Видео Українським Новинам прислали читатели. Все подберезовики относятся к съедобным грибам. Название связано с тем, что они часто растут вблизи берез. Появляются в первой половине лета и встречаются до осени.Шляпки у них бывают различного окраса от белого до темно-серого и почти черного. В сырых местах чаще встречаются подберёзовик болотный, с белой или беловатой поверхностью шляпки.\r\nНожка снизу слегка утолщённая, белая, с продольными белыми или тёмными чешуйками.\r\nВ народе их называют Грабовиками , а в Карпатах - Козари. Есть много рецептов по которым можно приготовить подберезовики. Их можно жарить, варить, мариновать, сушить для заготовки впрок. Популярным рецептом является жюльен. Жюльен из лесных грибов\r\nЖюльен. Фото: depositphotos\r\nИгредиенты:\r\n\r\nлесные грибы (белые, подберезовики, подосиновики, маслята и т.п.) - 500 г\r\nсметана - 150-200 г\r\nлук репчатый - 2 шт\r\nчеснок (по желанию) - 1 зубчик\r\nзелень укропа \r\nсливочное + растительное масло для жарки \r\nсоль\r\nсвежемолотый перец\r\n\r\nРецепт приготовления:\r\n\r\nГрибы перебрать, зачистить от загрязнений и ополоснуть водой.\r\nНарезать грибы средними кусочками (не очень мелко).\r\nЛук очистить и нарезать четвертькольцами.\r\nЧеснок очистить, раздавить плоской стороной лезвия ножа и мелко порубить (или пропустить через чесноковыжималку).\r\nУкроп вымыть, обсушить и мелко порубить.\r\nВ сковороде разогреть 1 столовую ложку масла, выложить грибы и слегка посолить.\r\nЖарить на минимальном огне под крышкой, около 40 минут.\r\nВ другой сковороде разогреть 3 ст.л. сливочного масла + 2 ст.л. растительного, выложить лук, чуть посолить и поперчить.\r\nОбжарить до мягкости на медленном огне, периодически помешивая.\r\nК готовым грибам добавить обжаренный лук и перемешать.\r\nДобавить сметану.\r\nПеремешать и тушить около 3-5 минут.\r\nПосыпать грибы рубленым чесноком, укропом и перемешать.\r\nНа этом этапе можно завершить приготовление и подать грибы с картофельным пюре или жареным картофелем. А можно запечь грибы в порционных формочках.\r\nРазложить грибы по формочкам (кокотницам) и смазать сверху тонким слоем сметаны (можно посыпать тертым сыром).\r\nЗапечь жюльен в духовке около 10 минут, при температуре 180°C, до легкого зарумянивания.\r\nГрибной жюльен подавать горячим с ломтиком свежего хлеба.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на Закарпатье грибники собрали за один раз 150 килограмм грибов. Также на грибной ферме под Киевом вырастили самый большой шампиньон.