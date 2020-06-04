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04 июня 2020, четверг, 15:16 1011
Общество 2020-06-04T15:30:02+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается гроза 1 уровня опасности: что делать

На Киев надвигается гроза 1 уровня опасности: что делать

Ольга Фандорина
Погода, Гроза, погода в Киеве, Гроза в Киеве
Гроза над Киевом, дождь, тучи, гром, ливень, погода. Фото: укрфото
Гроза над Киевом, дождь, тучи, гром, ливень, погода. Фото: укрфото

Сегодня, в четверг 4 июня, на Киев надвигается гроза 1 уровня опасности. Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра", передает пресс-служба организации. 

Дождь в Киеве продержится сегодня весь день. Предупреждение синоптиков действует Действует с 13:00 04.06.2020 до конца суток - 23:55 04.06.2020.

В то же время спасатели напоминают о правилах безопасности во время грозы и что делать, чтобы не попасть под удар молнии.

Рекомендаций во время сильного ветра

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать возле них авто.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно проинформируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Тем временем, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине - ожидается и аномальная жара, и природные катаклизмы.

Однако во время всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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