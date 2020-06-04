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04 июня 2020, четверг, 14:59 299
Силовые структуры 2020-06-04T15:45:01+03:00
Українські Новини
СБУ рассчитывает на помощь других стран, чтобы расследовать дело о прослушке Гончарука

СБУ рассчитывает на помощь других стран, чтобы расследовать дело о прослушке Гончарука

Валерия Драгомирова
СБУ, Прослушка, прослушка Гончарука
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Служба безопасности рассчитывает на помощь зарубежных стран в предоставлении информации по делу о прослушивании бывшего премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с отдельными представителями Национального банка и Кабинета Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы отравили ряд запросов в рамках международной правовой помощи", - сказал он.

По его словам, такие запросы о помощи направлены иностранным провайдерам.

При этом Баканов не уточнил, о каких странах идет речь.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский не получал от правоохранительных органов никаких результатов расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука на совещании с представителями НБУ. Дело расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса. Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфеденциальности.


15 января в Интернете распространили аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

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