СБУ рассчитывает на помощь других стран, чтобы расследовать дело о прослушке Гончарука

Служба безопасности рассчитывает на помощь зарубежных стран в предоставлении информации по делу о прослушивании бывшего премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с отдельными представителями Национального банка и Кабинета Министров. Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов. "Мы отравили ряд запросов в рамках международной правовой помощи", - сказал он. По его словам, такие запросы о помощи направлены иностранным провайдерам. При этом Баканов не уточнил, о каких странах идет речь. Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский не получал от правоохранительных органов никаких результатов расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука на совещании с представителями НБУ. Дело расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса. Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфеденциальности.15 января в Интернете распространили аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.