СБУ рассчитывает на помощь других стран, чтобы расследовать дело о прослушке Гончарука

Служба безопасности рассчитывает на помощь зарубежных стран в предоставлении информации по делу о прослушивании бывшего премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с отдельными представителями Национального банка и Кабинета Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы отравили ряд запросов в рамках международной правовой помощи", - сказал он.

По его словам, такие запросы о помощи направлены иностранным провайдерам.

При этом Баканов не уточнил, о каких странах идет речь.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский не получал от правоохранительных органов никаких результатов расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука на совещании с представителями НБУ. Дело расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса. Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфеденциальности.



15 января в Интернете распространили аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.