Зеленский не получал результатов расследования прослушки Гончарука

Президент Владимир Зеленский не получал от правоохранительных органов никаких результатов расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Українським Новинам.

"Не получал (результатов)", - сказал Зеленский.

По его словам, на данный момент расследование еще идет и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства.

Зеленский сообщил, что у него нет информации о том, кто конкретно причастен к прослушке, и он не владеет информацией о возможной причастности сотрудников Управления госохраны и депутатов Рады.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту его прослушивания на совещании с представителями Национального банка.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников.