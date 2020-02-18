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18 февраля 2020, вторник, 14:00 59
Президент 2020-02-18T14:09:14+02:00
Українські Новини
Зеленский не получал результатов расследования прослушки Гончарука

Зеленский не получал результатов расследования прослушки Гончарука

Надежда Комендантова
прослушка Гончарука
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента

Президент Владимир Зеленский не получал от правоохранительных органов никаких результатов расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Українським Новинам.

"Не получал (результатов)", - сказал Зеленский.

По его словам, на данный момент расследование еще идет и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства.

Зеленский сообщил, что у него нет информации о том, кто конкретно причастен к прослушке, и он не владеет информацией о возможной причастности сотрудников Управления госохраны и депутатов Рады.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту его прослушивания на совещании с представителями Национального банка.

 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников.

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