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04 июня 2020, четверг, 14:25 583
Экономика 2020-06-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
С начала года транзит нефти через Украину увеличился на 10%

С начала года транзит нефти через Украину увеличился на 10%

Анна Рудык
Нефть, Транзит, Транзит нефти, транзит нефти через Украину
Нефть. Фото: pixabay.com
Нефть. Фото: pixabay.com

В январе-мае транзит нефти через Украину увеличился на 10% до 5,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснефть", передают Українські Новини.

В январе-мае на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) транспортировано 1,1 млн тонн нефти, что на 23% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Всего в январе-мае "Укртранснефть" транспортировала 6,2 млн тонн нефти, что на 12% больше показателя января-мая прошлого года.

В мае "Укртранснефть" транспортировала 1,2 млн тонн нефти, что на 89% больше показателя мая прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" начала транзит нефти в Беларусь.

Ранее Украина увеличила импорт нефти.

Также в конце апреля в России расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель.

Тем временем бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%.

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