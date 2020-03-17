Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" начала транзит нефти в Беларусь.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Укртранснефть" завершила комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от морского порта "Южный" до линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Республика Беларусь) и начала перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса - Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Беларуси", - говорится в нем.

Отмечается, что предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между "Укртранснефтью" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией "Белорусской нефтяной компании".

Ранее в середине марта "Укртранснефть" приняла 2 партии по 80 и 90 тыс. тонн нефти для ее дальнейшей транспортировки в Беларусь.

Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила импорт нефти.

Тем временем, фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года. Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.