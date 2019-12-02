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02 декабря 2019, понедельник, 19:03 105
Президент 2019-12-02T19:04:10+02:00
Українські Новини
Зеленский сравнил переговоры с Путиным по пробежкой на беговой дорожке

Зеленский сравнил переговоры с Путиным по пробежкой на беговой дорожке

Владимир Зеленский, Тренировка, Переговоры, Беговая дорожка

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие прямых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным с упражнениями на беговой дорожке. Об этом говорится в видеообращении президента, которое он записал на беговой дорожке.

"Говорят: Что там еще за диалог Зеленского с Путиными может быть? Знаете, без этого диалога можно. Но это будет, примерно, как бежать по этой дорожке на месте. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все это закончилось и мы снова были великой страной — Украиной", — отметил Зеленский.

Также в своем обращении Зеленский раскритиковал политических оппонентов и заверил, что никакой "зрады" на переговорах нормандской четверки в Париже не будет. Однако, по мнению президента, без переговоров с РФ нельзя завершить войну на Донбассе, здесь "есть только дипломатический путь".

"Они как политики умерли, а как люди и не рождались, не обращайте внимания на их фейковые заявления, зраду… Эти политики не имеют никакой возможности прекратить эту войну, у них нет никакого политического рейтинга, они все это потеряли в течение 30-летней коррупционной деятельности", — считает Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский показал свою новую тренировку в спортзале в белых носках.

Ранее Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Президенту Владимиру Зеленскому электрический велосипед с надписью: "Президенту Украины Его Превосходительству Мистеру Владимиру Зеленскому"

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