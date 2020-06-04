За сутки количество заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось на 10 человек

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 131 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания. Это столько же случаев, сколько было зарегистрировано сутки назад.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 4 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 131 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 128 человек, летальных случаев - 4", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 500 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших три дня, - 76 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащего и Ивано-Франковская городская больница - 1 военнослужащий и 1 работник Вооруженных сил).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

6 человек (Ривненская область - 3 военнослужащего и 1 работник Вооруженных сил, Днепропетровская, Львовская по 1 работнику Вооруженных сил) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине второй день подряд растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали 588 новых случаев. Всего 25 411 заболевших.

Тем временем летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%.