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03 июня 2020, среда, 10:27 10
Силовые структуры 2020-06-03T10:29:09+03:00
Українські Новини
В ВСУ зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего болеет 124 человека

В ВСУ зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего болеет 124 человека

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, ВСУ, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Вооруженных силах коронавирусом болеот 124 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 125 человек, летальных случаев - 4", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 416 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших три дня, - 127 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

8 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Запорожская - 2 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июня в Вооруженных силах было зарегистрировано 10 новых случаев заболевания.

Количество новых зараженных коронавирусом в Украине за сутки резко увеличилось. 2 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 24 822, количество умерших от заболевания увеличилось на 8 человек до 735 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 2 июня выросло на 47,3%, новых летальных случаев - снизилось на 11%.

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