Детям до 12 лет разрешили возобновить занятия в спортивных школах

Министерство здравоохранения разрешило возобновить занятия детей до 12 лет в детско-юношеских спортивных школах, в то время, как в Киеве разрешили работу детских спортивных секций с 1 июня. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №33 от 2 июня, передают Українськi Новини. Данный документ вносит изменения в правила посещения спортивных заведений. Если изначально не разрешалось посещение спортзалов и тренажерных залов детьми до 12 лет, то теперь вводится исключение для воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Как сообщали Українськi Новини, советник мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявляет, что в Киеве детские спортивные секции могут возобновить работу с 1 июня.Кроме того, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии. Тем временем Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра. Также с 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты.