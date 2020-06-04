Четыре страны ЕС создали альянс для производства вакцины от Covid-19

Франция, Германия, Италия и Нидерланды заключили альянс для ускорения производства вакцины от коронавируса, которая не будет дорогой. Об этом заявило министерство здравоохранения Нидерландов, сообщает DW.

Четыре страны "совместно изучают различные перспективные инициативы и ведут дискуссию с различными фармацевтическими компаниями".

Целью "Альянса инклюзивных вакцин" является обеспечение производства вакцины в Европе.



"Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны общая стратегия и инвестиции", - подчеркнуло министерство.



Альянс изучает перспективные инициативы по разработке вакцин, чтобы обеспечить их достаточное количество для Евросоюза и других стран, в частности стран Африки с низким уровнем дохода.



"Альянс также хочет договориться с фармацевтическими компаниями о том, что вакцина должна стать широкодоступной для ЕС", - сообщило нидерландское ведомство.



Как сообщали Українські Новини, США разрабатывают восемь потенциальных вакцин от коронавируса.



Тем временем Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса.