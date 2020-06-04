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04 июня 2020, четверг, 08:55 429
Европа 2020-06-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Четыре страны ЕС создали альянс для производства вакцины от Covid-19

Четыре страны ЕС создали альянс для производства вакцины от Covid-19

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Коронавирус, вакцина от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Франция, Германия, Италия и Нидерланды заключили альянс для ускорения производства вакцины от коронавируса, которая не будет дорогой. Об этом заявило министерство здравоохранения Нидерландов, сообщает DW

Четыре страны "совместно изучают различные перспективные инициативы и ведут дискуссию с различными фармацевтическими компаниями".

Целью "Альянса инклюзивных вакцин" является обеспечение производства вакцины в Европе.

"Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны общая стратегия и инвестиции", - подчеркнуло министерство.

Альянс изучает перспективные инициативы по разработке вакцин, чтобы обеспечить их достаточное количество для Евросоюза и других стран, в частности стран Африки с низким уровнем дохода.

"Альянс также хочет договориться с фармацевтическими компаниями о том, что вакцина должна стать широкодоступной для ЕС", - сообщило нидерландское ведомство.

Как сообщали Українські Новини, США разрабатывают восемь потенциальных вакцин от коронавируса

Тем временем Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса.

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