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  • Коронавирусом в мире болеют 6,5 млн человек. Данные 4 июня
04 июня 2020, четверг, 08:30 249
Мир 2020-06-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Коронавирусом в мире болеют 6,5 млн человек. Данные 4 июня

Коронавирусом в мире болеют 6,5 млн человек. Данные 4 июня

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус в мире. Фото: pixaba
Коронавирус в мире. Фото: pixaba

Количество больных коронавирусом в мире 4 июня увеличилось до 6 511 696, 2 807 420 из них выздоровели, 386 073 - умерли. 

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 1 851 520 человек, 107 175 из них умерли, а 479 258 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 584 016 человек. Выздоровели 238 617 человек и умерли 32 548 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 431 715 человек, всего в стране 5 208 летальных случаев и 195 559 человека - выздоровели.

Великобритания находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 281 270 человек, умерли - 39 811, а 1 212 человек выздоровели.

В Испании, которая находится на пятом месте, зафиксировали 240 326 случаев заболевания COVID-19. Из них 150 376 человек выздоровели, а количество умерших составляет 21 128. 

Как сообщали Українські Новини, летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%. 

Кроме того, ВОЗ продолжит испытания препарата от малярии гидроксихлорохина как лекарство от коронавируса. 

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