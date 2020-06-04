Коронавирусом в мире болеют 6,5 млн человек. Данные 4 июня

Количество больных коронавирусом в мире 4 июня увеличилось до 6 511 696, 2 807 420 из них выздоровели, 386 073 - умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 1 851 520 человек, 107 175 из них умерли, а 479 258 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 584 016 человек. Выздоровели 238 617 человек и умерли 32 548 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 431 715 человек, всего в стране 5 208 летальных случаев и 195 559 человека - выздоровели.

Великобритания находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 281 270 человек, умерли - 39 811, а 1 212 человек выздоровели.

В Испании, которая находится на пятом месте, зафиксировали 240 326 случаев заболевания COVID-19. Из них 150 376 человек выздоровели, а количество умерших составляет 21 128.



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