В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 2 июня

За прошедние сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 6 271 577 случаев заражения коронавирусом, 2 697 328 из них выздоровели, 375 656 - умерли. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам. Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 1 811 277 человек, 105 147 из них умерли, а 458 231 - вылечились. На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 526 447 человек. Выздоровели 211 080 человек и умерли 29 937 человек. На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 414 328 человек, всего в стране 4 849 летальных случаев и 175 514 человека - выздоровели. Великобритания находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 277 736 человек, умерли - 39 127, а 1 221 чевелок выздоровел. Во Испании, которая находится на пятом месте, зафиксировали 239 638 случаев заболевания COVID-19. Из них 150 376 человек выздоровели, а количество умерших составляет 21 727 Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, в Украине по данным на утро 2 июня зафиксировали 24 340 случаев заражения коронавирусом. Ранее у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус.