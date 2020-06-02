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02 июня 2020, вторник, 10:23 385 Карта
Мир 2020-06-02T10:30:01+03:00
Українські Новини
В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 2 июня

В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные на 2 июня

Елена Новикова
Коронавирус, Коронавирус в России, Смерть от коронавируса, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Коронавирус в Бразилии, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус в Великобритании, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За прошедние сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 6 271 577 случаев заражения коронавирусом, 2 697 328 из них выздоровели, 375 656 - умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 1 811 277 человек, 105 147 из них умерли, а 458 231 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 526 447 человек. Выздоровели 211 080 человек и умерли 29 937 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 414 328 человек, всего в стране 4 849 летальных случаев и 175 514 человека - выздоровели.

Великобритания находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 277 736 человек, умерли - 39 127, а 1 221 чевелок выздоровел.

Во Испании, которая находится на пятом месте, зафиксировали 239 638 случаев заболевания COVID-19. Из них 150 376 человек выздоровели, а количество умерших составляет 21 727

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине по данным на утро 2 июня зафиксировали 24 340 случаев заражения коронавирусом.

Ранее у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его родных обнаружили коронавирус.

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