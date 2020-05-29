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29 мая 2020, пятница, 13:36 1172
Экономика 2020-05-29T14:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за затягивания легализации игорного бизнеса госбюджет недополучит миллиарды гривен, - эксперты

Из-за затягивания легализации игорного бизнеса госбюджет недополучит миллиарды гривен, - эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес

Эксперты отмечают, что из-за затягивания легализации игорного бизнеса госбюджет недополучит миллиарды гривен.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?" в пресс-центре Українських Новин.

Юрий Гаврилечко - экономический эксперт, отметил, что законопроект об игорном бизнесе в Украине существенно изменился ко второму чтению и продолжает меняться в непонятный способ.

"Каждый раз, когда в него вносятся правки, то дополняются лоббистскими вариантами… У нас заканчивается май и в лучшем случае документ будет рассмотрен в конце июня или начале июля и заработает не ранее осени", - сообщил Гаврилечко.

По его словам, остается открытым вопрос налогообложения.

"Чисто физически какую систему налогообложения не вводи, госбюджет не получит миллиарды гривен", - сказал он.

Гаврилечко при этом подчеркнул, что в парламенте отстаивают налогообложение всех операций в игорном бизнесе.

Но если такая схема будет введена, то срок возврата инвестиций растянется до 7-10 лет.

"В украинских реалиях ни один инвестор ждать 10 лет для выхода в точку ноль не будет. Если осенью закон заработает, то до декабря плату за лицензии получим около четверти", - подчеркнул эксперт.

Владимир Воля - политический эксперт, в свою очередь отметил, что с точки зрения организации эффективного управления - важно не название будущего регулятора игорного бизнеса, а правильно прописать регламент его работы, чтоб избежать возможности для злоупотреблений.

Это может быть как отдельная комиссия, так и структурное подразделение Минфина.

Как сообщали Українські Новини, в средине мая председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что не исключает применение специальной процедуры для рассмотрения законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

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