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27 мая 2020, среда, 18:06 13
Европа 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
Евросоюз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы

Евросоюз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Беларусь, Шенген, Визовое соглашение
Евросоюз. Фото: pixabay
Евросоюз. Фото: pixabay

Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, которое вступит в силу уже 1 июля. Об этом передает издание TUT.BY.

Отмечается, что по новым условиям, краткосрочная шенгенская виза для белорусов будет доступна 35 евро. На данный момент ее стоимость составляет 80 евро. 

Также будет уменьшен список документов для подачи на визу, а срок принятия решения в визовом центре сократится до 10 дней. 

Власти Беларуси получат уведомление о заключении соглашений в ближайшее время. Они вступят в силу ориентировочно 1 июля — в первый день второго месяца после уведомления.

Над соглашениями стороны работали с 2014 года, а документы подписали в январе 2020 года. В апреле и мае парламенты Беларуси и Евросоюза ратифицировали соглашения.

Как сообщали Українські Новини, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам. 

Кроме того, со 2 февраля для въезда в страны Европейского союза начали действовать новые правила получения виз для краткосрочных поездок.

Тем временем, в МИД рассказали, будут ли у украинцев проблемы с безвизом после пандемии коронавируса.

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