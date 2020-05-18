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18 мая 2020, понедельник, 16:39 413
Экономика мира 2020-05-18T16:39:22+03:00
Українські Новини
США намерены вывести всех своих ключевых поставщиков из Китая

США намерены вывести всех своих ключевых поставщиков из Китая

Елизавета Кесельман
США, Китай, Трамп, Поставщики, Торговые операции, Импорт США
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

После того, как президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил о намерениях оборвать всевозможные отношения с Китаем, американские законодатели направили все усилия на разработку вывода всех своих ключевых поставщиков из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, ведомство ссылается на слова нескольких десятков правительственных чиновников из США, которые говорят об идее "перераспределения средств", чтобы поощрить американские компании кардинально обновить свои отношения с Китаем.

Отмечается, что Конгресс уже начал работу над другим пакетом налогово-бюджетных стимулов для компаний, которые будут выходить из цепочек поставок, связанных с Китаем.

Кроме того, сообщается, что доля Китая в 2019 году составила около 18% от общего импорта США.

"Коронавирус стал болезненным сигналом, так как мы слишком зависим от таких стран, как Китай, в том, что касается критически важных предметов медицинского назначения", - заявила сенатор США Линдси Грэм на прошлой неделе.

Государственный департамент работает с другими агентствами и правительствами других стран над диверсификацией американских цепочек поставок из Китая.

"Это включает возвращение производства в Соединенные Штаты и расширение нашей базы международных производственных партнеров", - сказал представитель Госдепа.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп ежедневно обвиняет Китай в инициировании коронавируса. 

Кроме того, у США есть доказательства, что коронавирус распространился именно в лаборатории Уханя. 

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