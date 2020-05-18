США намерены вывести всех своих ключевых поставщиков из Китая

После того, как президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил о намерениях оборвать всевозможные отношения с Китаем, американские законодатели направили все усилия на разработку вывода всех своих ключевых поставщиков из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, ведомство ссылается на слова нескольких десятков правительственных чиновников из США, которые говорят об идее "перераспределения средств", чтобы поощрить американские компании кардинально обновить свои отношения с Китаем.

Отмечается, что Конгресс уже начал работу над другим пакетом налогово-бюджетных стимулов для компаний, которые будут выходить из цепочек поставок, связанных с Китаем.

Кроме того, сообщается, что доля Китая в 2019 году составила около 18% от общего импорта США.

"Коронавирус стал болезненным сигналом, так как мы слишком зависим от таких стран, как Китай, в том, что касается критически важных предметов медицинского назначения", - заявила сенатор США Линдси Грэм на прошлой неделе.

Государственный департамент работает с другими агентствами и правительствами других стран над диверсификацией американских цепочек поставок из Китая.

"Это включает возвращение производства в Соединенные Штаты и расширение нашей базы международных производственных партнеров", - сказал представитель Госдепа.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп ежедневно обвиняет Китай в инициировании коронавируса.

Кроме того, у США есть доказательства, что коронавирус распространился именно в лаборатории Уханя.