Ryanair начал продажу билетов из четырех городов Украины в Италию

Ирландская авиакомпания Ryanair, которая на днях назвала сроки возвращения денег за авиабилеты, запускает продажу билетов на 28 рейсов из четырех городов Украины в Италию. Об этом передает Avianews. Согласно информации ведомства, лоукостер начал продажу билетов из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова – в Бергамо. Отмечается, что продажа билетов открыта только на первые две недели июля. Ведомство отмечает, что это может быть связано с тем, что Ryanair получил только временное разрешение на полеты от итальянских авиационных властей ENAC. Расписание рейсов: Киев: Бергамо, с 6 июля четыре раза в неделю. Фьюмичино, с 6 июля пять раз в неделю. Болонья, с 7 июля, три раза в неделю. Катания, с 7 июля два раза в неделю. Львов: Болонья, с 6 июля два раза в неделю. Бергамо, с 7 июля два раза в неделю. Фьюмичино, с 8 июля два раза в неделю. Одесса: Болонья, с 6 июля два раза в неделю. Бергамо, с 6 июля два раза в неделю. Фьюмичино, с 8 июля два раза в неделю. Харьков: Бергамо, с 6 июля два раза в неделю Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов. Кроме того, лоукостер Wizz Air возобновил продажу билетов. Первый рейс из Киева доступен в Австрию.