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03 июня 2020, среда, 17:27 17
Транспорт 2020-06-03T17:30:01+03:00
Українські Новини
Ryanair начал продажу билетов из четырех городов Украины в Италию

Ryanair начал продажу билетов из четырех городов Украины в Италию

Елизавета Кесельман
Украина, Авиаперелет, Италия, Авиакомпании, Ryanair, Лоукостер, Продажа билетов
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ирландская авиакомпания Ryanair, которая на днях назвала сроки возвращения денег за авиабилеты, запускает продажу билетов на 28 рейсов из четырех городов Украины в Италию. Об этом передает Avianews.

Согласно информации ведомства, лоукостер начал продажу билетов из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова – в Бергамо.

Отмечается, что продажа билетов открыта только на первые две недели июля. Ведомство отмечает, что это может быть связано с тем, что Ryanair получил только временное разрешение на полеты от итальянских авиационных властей ENAC. 

Расписание рейсов: 

Киев:

  • Бергамо, с 6 июля четыре раза в неделю.
  • Фьюмичино, с 6 июля пять раз в неделю.
  • Болонья, с 7 июля, три раза в неделю.
  • Катания, с 7 июля два раза в неделю.

Львов:

  • Болонья, с 6 июля два раза в неделю.
  • Бергамо, с 7 июля два раза в неделю.
  • Фьюмичино, с 8 июля два раза в неделю.

Одесса:

  • Болонья, с 6 июля два раза в неделю.
  • Бергамо, с 6 июля два раза в неделю.
  • Фьюмичино, с 8 июля два раза в неделю.

Харьков:

  • Бергамо, с 6 июля два раза в неделю

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов.

Кроме того, лоукостер Wizz Air возобновил продажу билетов. Первый рейс из Киева доступен в Австрию.

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