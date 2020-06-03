Ryanair начал продажу билетов из четырех городов Украины в Италию

Ирландская авиакомпания Ryanair, которая на днях назвала сроки возвращения денег за авиабилеты, запускает продажу билетов на 28 рейсов из четырех городов Украины в Италию. Об этом передает Avianews.

Согласно информации ведомства, лоукостер начал продажу билетов из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова – в Бергамо.

Отмечается, что продажа билетов открыта только на первые две недели июля. Ведомство отмечает, что это может быть связано с тем, что Ryanair получил только временное разрешение на полеты от итальянских авиационных властей ENAC.

Расписание рейсов:

Киев:

Бергамо, с 6 июля четыре раза в неделю.

Фьюмичино, с 6 июля пять раз в неделю.

Болонья, с 7 июля, три раза в неделю.

Катания, с 7 июля два раза в неделю.

Львов:

Болонья, с 6 июля два раза в неделю.

Бергамо, с 7 июля два раза в неделю.

Фьюмичино, с 8 июля два раза в неделю.

Одесса:

Болонья, с 6 июля два раза в неделю.

Бергамо, с 6 июля два раза в неделю.

Фьюмичино, с 8 июля два раза в неделю.

Харьков:

Бергамо, с 6 июля два раза в неделю

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов.

Кроме того, лоукостер Wizz Air возобновил продажу билетов. Первый рейс из Киева доступен в Австрию.