Италия начала открывать туристические достопримечательности для посетителей

Италия, которая стала одним их эпицетров пандемии коронавируса, активно выходит из карантина. Так, с 3 июня Италия откроет все аэропорты. Тем временем, с 3 июня в стране окончательно откроются все туристические достопримечательности. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Отмечается, что для посещения уже открыт римский Колизей и Ватиканские музеи.

Также открывается главная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти художника эпохи Возрождения Рафаэля.

Галерея Уффици во Флоренции откроется 3 июня, а галерея Академии, где находится статуя Давида, 2 июня.

Некоторые из самых известных исторических мест страны уже были открыты для посетителей. Пизанская башня вновь открылась 27 мая, Палаццо Питти во Флоренции - 28 мая, археологический парк Помпеи работает уже неделю.

Все туристические объекты имеют строгие меры безопасности после открытия. Посетители Колизея должны будут покупать билеты онлайн, носить маски и измерять температуру на входе.

Пизанская башня позволяет одновременно вход только 15 посетителям, которые должны носить маски и электронное устройство, предупреждающее их, если они находятся на расстоянии метра от другого человека.

Как сообщали Українські Новини, с 6 июля работу возобновит музей Лувр.

Тем временем, в Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима.