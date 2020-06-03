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03 июня 2020, среда, 17:57 64 Документ
Президент 2020-06-03T18:45:01+03:00
Українські Новини
СМИ узнали, сколько Зеленский потратил вышиванки в подарок лидерам других стран

СМИ узнали, сколько Зеленский потратил вышиванки в подарок лидерам других стран

Надежда Комендантова
Подарки, День вышиванки, Владимир Зеленский, Офис президента, Вышиванки, Етнодим
Вышиванки от Зеленского, которые получили лидеры иностранных стран. Фото: Офис президента
Вышиванки от Зеленского, которые получили лидеры иностранных стран. Фото: Офис президента

21 мая, когда отмечали Международный день вышиванки, Президент Украины Владимир Зеленский с женой прислали в подарок вышитые рубашки лидерам других стран, в том числе несуществующему президенту Канады.

На эти подарки из государственного бюджета было выделено 28,8 тысячи гривен. Об этом сообщили в Офисе Президента на запрос 24 канала.

Как сообщает издание, при этом речь идет лишь об официальных подарках от Владимира Зеленского как Президента Украины. Вышиванки выбрали от Решетиловской мастерской художественных промыслов "Соломия". На их сайте цена на одну вышитую мужскую рубашку колеблется в зависимости от типа производства – компьютерная вышивка от 1350 гривен до 1850 гривен. За ручную вышивку придется заплатить от 4000 до 6000 тысяч гривен.

Стоит отметить, что такой рубашки, которая была прислана в подарок лидерам иностранных государств, на сайте компании нет. Поэтому неизвестно, сколько одна рубашка точно могла бы стоить.

На вышитые рубашки из госбюджета было выделено 28,8 тысячи гривен / 24 каналНа вышитые рубашки из госбюджета было выделено 28,8 тысячи гривен / 24 канал

21 мая Офис Президента сообщал, что такие рубашки получили в подарок лидеры Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран. При этом в первом варианте сообщение там допустили ошибку, указав, что их получили президенты этих стран, забыв, что в Канаде нет должности президента.

Однако вышиванки, которые в подарке шли от первой леди Украины Елены Зеленской, бесплатно передал бренд "Этнодом". Стоит отметить, что именно в вышиванках этой компании сфотографировались супруги Зеленские в День вышиванки.

Скриншот поста Зеленского с женой в вышиванках.Скриншот поста Зеленского с женой в вышиванках.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный День вышиванки президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой Зеленской отметили в вышиванках от украинского бренда Etnodim. 

После чего в Офисе президента отреагировали на ситуацию. У Зеленского сообщили, что не вмешиваются в креативную деятельность бизнеса.

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