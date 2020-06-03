Кабмин отложил рассмотрение изменений в закон о люстрации

Кабинет Министров отложил рассмотрение вопроса изменений в закон о люстрации для учета решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал закон нарушающим права человека, на следующее заседание.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Прошу пункт 1.5 снять с рассмотрения сегодня, учитывая то, чтобы рассмотреть его на следующем Кабмине", - сказал он.

Малюська отметил, что перенос рассмотрения этого вопроса связан с необходимостью доработки технических правок.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин в среду намеревался рассмотреть изменения в закон о люстрации для учета решений ЕСПЧ и выделение Пенсионному фонду 15 млрд гривен.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).



Ранее Зеленский заявил, что люстрация была незаконной, но есть люди, которым нельзя ее отменять.