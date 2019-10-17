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17 октября 2019, четверг, 13:03 27
Политика 2019-10-17T13:03:54+03:00
Українські Новини
ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека

ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека

ЕСПЧ. Фото: facebook.com/andriy.gerus
ЕСПЧ. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал закон "Об очищении власти" (люстрации) в Украине нарушающим права человека.

Об этом говорится в пресс-релизе суда, передают Українськi Новини.

Указано, что ЕСПЧ рассмотрел дело "Полях и другие против Украины".

Заявителями по делу являются бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Вячеслав Полях, экс-сотрудник Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев, бывший зампрокурора Черниговской области Александр Ясь, бывший начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский и экс-замначальника управления Александрвоской райадминистрации.

Все они были уволены по люстрации и безуспешно обжаловали свое увольнение в украинских судах.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции прав человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5 000 евро в возмещение морального вреда.

Суд также присудил 1 500 евро Поляху и по 300 евро всем остальным заявителям на возмещение судебных расходов.

ЕСПЧ отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем 1 года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Евросуд подчеркнул, что закон  о люстрации не установил конкретные незаконные действия указанных чиновников.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу.

ЕСПЧ может признать люстрацию в Украине нарушением прав человека.

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