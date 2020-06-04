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  • Сегодня в народе празднуют День Ярила, а православные чествуют Василиска
04 июня 2020, четверг, 06:05 78
Lifestyle 2020-06-04T06:05:01+03:00
Українські Новини
Сегодня в народе празднуют День Ярила, а православные чествуют Василиска

Сегодня в народе празднуют День Ярила, а православные чествуют Василиска

Ирина Николенко
Христиане, Православный праздник, Народные приметы, День Ангела, Погода в июне-2020
4 июня можно предсказать погоду на несколько дней. Фото: boobletrouble.livejournal.com
4 июня можно предсказать погоду на несколько дней. Фото: boobletrouble.livejournal.com

Накануне отмечали день святого Константина, а сегодня верующие чтят память мученика Василиска, а в народе ­– Ярила. С этим днем ​​связывают также много народных примет, в частности – можно предсказать погоду на несколько дней, передают Українські Новини.

Какой сегодня религиозный праздник

4 июня православные христиане чествуют мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона. Он пострадал за христианскую веру, его заточили в темницу. Там ему во сне явился Господь, обещавший свою помощь и предсказал мученическую смерть. Его заковали в тяжелые кандалы и обули в медные сапоги, внутри которых находились острые гвозди.

Как празднуют Ярила

4 июня древние славяне праздновали день Ярила – бога природы и животворящих сил. В этот день украшали лентами молодую березу и дома.

Народные традиции и приметы

  • Этот день еще называют Василиск или Соловьиный день. Именно в это время птицеловы подслушивали соловьев для вылова.
  • Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые затем бросали в воду. Если венок утонул, это к несчастью, а если плавает на поверхности воды – к радостным событиям.
  • Считается, если в этот день сильный туман и обильные росы, то это к хорошему урожаю.
  • 4 июня подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
  • Если птицы весело поют, то будет хорошая погода.
  • Если появилось много оводов и пауков, то следует ожидать большой урожай огурцов.
  • Если ночью запел соловей, то это к ясной погоде.
  • Если черные круги вокруг звезд, то это к ненастью.
  • Если вечером громко квакают лягушки, то это к ветру.
  • Сон в ночь с 3 на 4 июня сбудется в ближайшее время.

Что нельзя делать сегодня

  • Считается, что в этот день нельзя оставлять невареные яйца, ведь, по поверью, из них может вылупиться змея.
  • 4 июня не желательно игнорировать птиц, ведь они напевают хорошую погоду.
  • Не рекомендуется в этот день занимать чужие вещи, ведь велика вероятность, что их повредят и к вам они не вернутся.

4 июня День ангела отмечают: Василиск, Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Карл, Франциск.

Как сообщали Українські Новини, православные христиане будут праздновать Троицу 7 июня: приметы и традиции.

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