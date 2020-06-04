Сегодня в народе празднуют День Ярила, а православные чествуют Василиска

Накануне отмечали день святого Константина, а сегодня верующие чтят память мученика Василиска, а в народе – Ярила. С этим днем связывают также много народных примет, в частности – можно предсказать погоду на несколько дней, передают Українські Новини. Какой сегодня религиозный праздник 4 июня православные христиане чествуют мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона. Он пострадал за христианскую веру, его заточили в темницу. Там ему во сне явился Господь, обещавший свою помощь и предсказал мученическую смерть. Его заковали в тяжелые кандалы и обули в медные сапоги, внутри которых находились острые гвозди. Как празднуют Ярила 4 июня древние славяне праздновали день Ярила – бога природы и животворящих сил. В этот день украшали лентами молодую березу и дома. Народные традиции и приметы Этот день еще называют Василиск или Соловьиный день. Именно в это время птицеловы подслушивали соловьев для вылова. Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые затем бросали в воду. Если венок утонул, это к несчастью, а если плавает на поверхности воды – к радостным событиям. Считается, если в этот день сильный туман и обильные росы, то это к хорошему урожаю. 4 июня подул северный ветер, то скоро дождь прекратится. Если птицы весело поют, то будет хорошая погода. Если появилось много оводов и пауков, то следует ожидать большой урожай огурцов. Если ночью запел соловей, то это к ясной погоде. Если черные круги вокруг звезд, то это к ненастью. Если вечером громко квакают лягушки, то это к ветру. Сон в ночь с 3 на 4 июня сбудется в ближайшее время. Что нельзя делать сегодня Считается, что в этот день нельзя оставлять невареные яйца, ведь, по поверью, из них может вылупиться змея. 4 июня не желательно игнорировать птиц, ведь они напевают хорошую погоду. Не рекомендуется в этот день занимать чужие вещи, ведь велика вероятность, что их повредят и к вам они не вернутся. 4 июня День ангела отмечают: Василиск, Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Карл, Франциск. Как сообщали Українські Новини, православные христиане будут праздновать Троицу 7 июня: приметы и традиции. В июне в украинцев будет два длинных уик-энды в связи с двумя государственными праздниками.