Сегодня почитают святого Константина, а в народе предсказывают урожай и погоду

Накануне почтили память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, а сегодня православные христиане почитают святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольной царице Елене. Українські Новини собрали интересные факты об истории этого дня, а также приметы, с помощью которых можно предсказать погоду и урожай. История праздника 3 июня христиане отмечают день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Константин Великий (285-337) был сыном Констанция и святой царицы Елены (250-330). Во время правления императора Диоклетиана восемнадцатилетнего Константина отвезли в Никомидию, где он жил при дворе в качестве заложника. Когда император Диоклетиан отказался от престола, Константин возвратился в Галлию, где после смеpти отца его провозгласили императором. В 322 году Константин стал единодержавным правителем Римской империи, и христианство победило. Однако, в Риме была сильная языческая партия, и Константин часто сталкивался с противодействием со стороны язычников. Впоследствии он покинул Рим и на берегах Босфора основал новую столицу, которую назвали – Константинополь. Народные приметы Если кукушка закуковала, рябина зацвела, а на дубе почти все почки раскрылись, то пора сеять лен. Если в этот день непогода, то и осень будет плохая. 3 июня рябина хорошо зацвела, то будет урожай льна. Если кукушка кукует, то это на хорошую погоду. Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла, 3 декабря, будет снег с градом. Если ночью на небе не видно маленьких звезд, то это к дождю. Если звезды мерцают, то это к ненастью. Если появились мухоморы, то вскоре появятся белые грибы. Если сыроежки выросли ранее боровиков, то грибов в этом году почти не будет. Если месяц в кругах, то это к пасмурной погоде. Если одышка при восходе солнца, то это признак того, что погода испортится. Что нельзя делать в этот день Сны в ночь со 2 на 3 июня пустые, они не сбываются. В этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу – она будет тяжелая и утомительная. Также не стоит сетовать на свою судьбу, ведь негативные мысли притягивают проблемы. 3 июня празднуют День ангела: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав. Ранее Українські Новини сообщали, 7 июня 2020 православные христиане будут праздновать Троицу. В связи с этим праздником, в украинцев будет 3 выходных дня. В июне украинцы будут иметь 10 выходных дня и отмечать 2 государственных праздника: Троицу и День Конституции.