Сегодня почитают святого Константина, а в народе предсказывают урожай и погоду

Накануне почтили память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, а сегодня православные христиане почитают святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольной царице Елене. Українські Новини собрали интересные факты об истории этого дня, а также приметы, с помощью которых можно предсказать погоду и урожай.

История праздника

3 июня христиане отмечают день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Константин Великий (285-337) был сыном Констанция и святой царицы Елены (250-330). Во время правления императора Диоклетиана восемнадцатилетнего Константина отвезли в Никомидию, где он жил при дворе в качестве заложника. Когда император Диоклетиан отказался от престола, Константин возвратился в Галлию, где после смеpти отца его провозгласили императором.

В 322 году Константин стал единодержавным правителем Римской империи, и христианство победило. Однако, в Риме была сильная языческая партия, и Константин часто сталкивался с противодействием со стороны язычников. Впоследствии он покинул Рим и на берегах Босфора основал новую столицу, которую назвали – Константинополь.

Народные приметы

Если кукушка закуковала, рябина зацвела, а на дубе почти все почки раскрылись, то пора сеять лен.

Если в этот день непогода, то и осень будет плохая.

3 июня рябина хорошо зацвела, то будет урожай льна.

Если кукушка кукует, то это на хорошую погоду.

Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла, 3 декабря, будет снег с градом.

Если ночью на небе не видно маленьких звезд, то это к дождю.

Если звезды мерцают, то это к ненастью.

Если появились мухоморы, то вскоре появятся белые грибы.

Если сыроежки выросли ранее боровиков, то грибов в этом году почти не будет.

Если месяц в кругах, то это к пасмурной погоде.

Если одышка при восходе солнца, то это признак того, что погода испортится.

Что нельзя делать в этот день

Сны в ночь со 2 на 3 июня пустые, они не сбываются.

В этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу – она ​​будет тяжелая и утомительная.

Также не стоит сетовать на свою судьбу, ведь негативные мысли притягивают проблемы.

3 июня празднуют День ангела: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

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