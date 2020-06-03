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03 июня 2020, среда, 12:55 9
Экономика 2020-06-03T12:55:40+03:00
Українські Новини
НБУ снова укрепил гривну. Курс нацвалюты на 4 июня

НБУ снова укрепил гривну. Курс нацвалюты на 4 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар дешевеет, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 июня, на 2,27 коп. до 26,7701 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отметим, что в предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 июня, на 3,31 коп. до 26,7928 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 июня на 1,42 коп. до 26,9115 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Также эксперты сделали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также что может повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD. 

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