НБУ снова укрепил гривну. Курс нацвалюты на 4 июня

Пока доллар дешевеет, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 июня, на 2,27 коп. до 26,7701 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отметим, что в предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 июня, на 3,31 коп. до 26,7928 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 июня на 1,42 коп. до 26,9115 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Также эксперты сделали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также что может повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.