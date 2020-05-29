В каких случаях детей не будут пускать в детский сад во время карантина

Правила для посещения детсада во время карантина

Правила для посещения детсада во время карантина

В то время, как с 1 июня в Киеве могут заработать детские сады, в Министерстве здравоохранения напоминают о соблюдении рекомендаций противоэпидемических мер и причин, по которым детей могут не пустить в дошкольное учреждение. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №25 от 21 мая, передают Українськi Новини.

Каждое утро на входе в заведение детям и работникам будут измерять температуру. Если обнаружили температуру тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний, их не будут допускать в детсад. Если эти признаки обнаружили во время пребывания в заведение, ребенка нужно изолировать и проинформировать медицинского работника и родителей.

Также температурный скрининг будут проводить детям каждые 4:00. Все показатели будут записывать в журнал.

Родители, которые забирают детей, должны одевать респиратор или защитную маску, так, чтобы были покрыты нос и рот. Принимает ребенка в учреждение дошкольного образования и передает родителям после окончания учебы воспитатель группы на территории заведения за пределами его здания.

На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этиловых спиртов.

Самостоятельный доступ детей к спиртовым антисептикам должен быть ограничен. Все противоэпидемические мероприятия проводятся в игровой форме и с личным примером работников заведения.

Во время карантина запрещается:

Использовать многократные тканевые полотенца.

Использовать мягкие (мягконабивные) игрушки.

Нельзя использовать ковры с длинным ворсом.

Запрещается находиться в уличной обуви (без сменной) внутри помещения.

Нельзя проводить массовые мероприятия с участием детей с более чем одной группы и в присутствии зрителей.

Запрещается проводить родительские собрания (кроме тех, что проводятся дистанционно).

Работники должны:

Регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в 2:00, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборка, обслуживание.

Воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний – кашель, лихорадка, ломота в теле и тому подобное.

Самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Раннее Українські Новини сообщали, вопрос об открытие детских секций и лагерей в Киеве будут рассматривать не раньше июля.

Детсады могут не открываться, если заведение не готово к приему детей во время карантина.