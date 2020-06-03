Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 3 июня

Пока доллар падает, а евро растет, в киевских обменниках, в среду, 3 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 2 июня, повысился на 4 копейки и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 1 копейку по сравнению с 2 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 3 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,30 3,92 Максимальный 3,77 5,00 Минимальный 2,30 3,76

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 июня на 1,42 коп. до 26,9115 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Также эксперты сделали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также что может повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.