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22 мая 2020, пятница, 16:13 30
Общество 2020-05-22T16:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине возобновили экзамены по вождению и выдачу водительских прав

В Украине возобновили экзамены по вождению и выдачу водительских прав

Ольга Фандорина
Вождение, Водительские права, Права, Вождение автомобиля, экзамен на права
права авто. Фото:informburo.kz
права авто. Фото:informburo.kz

В то время как в Киеве начинает работать система автофиксации нарушений ПДД, сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На заседании правительства 20 мая принято решение о следующем этапе постепенного смягчения карантинных мероприятий. Следовательно, с 22 мая сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности:

  • с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;
  • при отсутствии явных признаков ОРВИ;
  • в одетых на лице защитных масках.

"Человеку, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен", – сообщили в МВД.

Там также напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается в период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. 

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