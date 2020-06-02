За минувшие сутки в ВСУ подтвердили 10 случаев COVID-19. Всего заболевших больше 100

Если на прошлой неделе в ВСУ было 90 случаев COVID-19, то сейчас коронавирусом в ВСУ болеют уже 124 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "По состоянию на 10:00 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных случаев - 4", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 448 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших три дня, - 137 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. В учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник Вооруженных сил). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. 8 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенская - 4 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Как сообщали Українськi Новини, 30 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания уменьшилось на 12 человек до 708 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 30 мая выросло на 19%, новых летальных случаев уменьшилось на 29,4%. В Вооруженных Силах зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса.