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02 июня 2020, вторник, 10:45 154
Силовые структуры 2020-06-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
За минувшие сутки в ВСУ подтвердили 10 случаев COVID-19. Всего заболевших больше 100

За минувшие сутки в ВСУ подтвердили 10 случаев COVID-19. Всего заболевших больше 100

Кира Молчанова
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Если на прошлой неделе в ВСУ было 90 случаев COVID-19, то сейчас коронавирусом в ВСУ болеют уже 124 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных случаев - 4", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 448 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших три дня, - 137 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник Вооруженных сил).

 Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

8 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенская - 4 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 30 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468 до 23 672, количество умерших от заболевания уменьшилось на 12 человек до 708 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 30 мая выросло на 19%, новых летальных случаев уменьшилось на 29,4%.

В Вооруженных Силах зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса.

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