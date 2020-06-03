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03 июня 2020, среда, 09:21 122
Общество 2020-06-03T10:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве начался прием документов в первые классы: что нужно для зачисления в школу

В Киеве начался прием документов в первые классы: что нужно для зачисления в школу

Ольга Фандорина
Оформление, первый класс, Первоклассники, Зачисление в школу, Оформление в школу

С понедельника, 1 июня, столичные школы начали прием документов на зачисление детей в первые классы - раньше сделать это было можно только в онлайн-режиме. В Департаменте образования и науки КГГА рассказали, что прием проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил карантина: на свежем воздухе или в больших помещениях. Об этом сообщили на сайте департамента.

"Первый этап приема — первоочередное право на зачисление по территории обслуживания заведений общего среднего образования. Дети, которые проживают на такой территории, как в прошлом, так и в этом году, будут иметь гарантированное право на первоочередное зачисление", — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что право на первоочередное зачисление имеют родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками этой школы, дети сотрудников и выпускники дошкольного подразделения этой школы.

Какие документы нужно подать в школу?

  • Заявление на зачисление в первый класс;
  • Копию паспортов родителей;
  • Копию свидетельства о рождении ребенка;
  • Оригинал медицинской справки;
  • В случае отсутствия регистрации места проживания — документ, который подтверждает место проживания.

Также многие школы просят приготовить дополнительные документы для приема в первый класс. Обязательно в наличии должна быть медицинская справка №086/о и №063/о. Их выдает семейный врач или педиатр после осмотра ребенка и проверки всех необходимых вакцинаций. 

Школы Киева принять 31 тысячу первоклассников.

А тем временем, для допуска на ВНО-2020 могут потребовать дополнительную медицинскую справку.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.

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