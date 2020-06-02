В США начали массово нападать на полицейских после мед. экспертизы с причиной смерти Джорджа Флойда

В Соединенных Штатах Америки начались массовые нападения на полицейских после обнародования заключения медицинской экспертизы о причинах смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом передает CNN.

В заключении отмечается, что у убитого была гипертоническая болезнь сердца, а незадолго до смерти он употреблял метамфетамин.

Сразу после обнародования документа несколько полицейских получили ранения. В Сент-Луисе четыре офицера получили огнестрельные ранения во время акций протеста, ночью в Лас-Вегасе произошла перестрелка с участием офицеров.

В Нью-Йорке сержанта полиции сбила машина с такой силой, что он перевернулся в воздухе. По словам лейтенанта Томаса Антонетти, сотрудник полиции находится в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами ног и головы. Водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщали Українські Новини, во время забастовок в Миннеаполисе полиция обстреляла съемочную группу Deutsche Welle.

Кроме того, президент США Дональд Трамп во время забастовок у Белого Дома вместе со своей семьей укрывался в бункере.