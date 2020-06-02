Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, который раньше объяснил, почему не задекларировал рюкзак Louis Vuitton, задекларировал 625 тыс. гривен доходов и покупку автомобиля за 710 тыс. гривен в 2019 году.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, передают Українські Новини.

Трофимов был назначен на должность первого замруководвителя Офиса 21 мая 2019 года, а до этого был исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

Его заработная плата в "Квартале 95" составила 71,6 тыс. гривен, доход от предпринимательской деятельности – 400 тыс.гривен, зарплата в Офисе - 112,5 тыс. гривен, страховые выплаты - 40,6 тыс. гривен.

На счету Трофимова в Приватбанке находится всего 10 тыс. гривен, зато наличными хранит 225 тыс. долларов, 29 тыс. евро и 354 тыс. гривен.

В декабре 2019 года он купил автомобиль Mercedes-Benz S500L (2011 года выпуска) за 710 тыс. гривен, а также получил право пользования автомобилем Mercedes-Benz GLS400d 4Matic (2019 года выпуска), принадлежащего Ольге Трофимовой, стоимость которого не указана.

Также с 2017 года у Трофимова есть личный автомобиль Mercedes-Benz C220D (2016 года выпуска) стоимостью 1,5 млн гривен.

Собственного недвижимого имущества у первого замруководителя офиса нет.

С 2014 года он прописан в квартире в Киеве площадью 60 кв. м, но она ему не принадлежит, а с 2016 года имеет право пользования земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м и домом площадью 227 кв. м Ольги Трофимовой в Романкове Обуховского района Киевской области.

Из ценного имущества у Трофимова есть наручные часы Rolex Milgauss и запонки Breguet, точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 192 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в мае Трофимов заявил, что политическая карьера Владимира Зеленского может не ограничиться пятилетним президентским сроком.

Также Офис Президента отрицает общение первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу смягчения карантина.