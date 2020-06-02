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  • Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен
02 июня 2020, вторник, 21:59 1924
Политика 2020-06-02T22:30:59+03:00
Українські Новини
Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен

Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен

Ольга Фандорина
электронные декларации, декларации, Сергей Трофимов, Офис президента

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, который раньше объяснил, почему не задекларировал рюкзак Louis Vuitton, задекларировал 625 тыс. гривен доходов и покупку автомобиля за 710 тыс. гривен в 2019 году.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, передают Українські Новини.

Трофимов был назначен на должность первого замруководвителя Офиса 21 мая 2019 года, а до этого был исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

Его заработная плата в "Квартале 95" составила 71,6 тыс. гривен, доход от предпринимательской деятельности – 400 тыс.гривен, зарплата в Офисе - 112,5 тыс. гривен, страховые выплаты - 40,6 тыс. гривен.

На счету Трофимова в Приватбанке находится всего 10 тыс. гривен, зато наличными хранит 225 тыс. долларов, 29 тыс. евро и 354 тыс. гривен.

В декабре 2019 года он купил автомобиль Mercedes-Benz S500L (2011 года выпуска) за 710 тыс. гривен, а также получил право пользования автомобилем Mercedes-Benz GLS400d 4Matic (2019 года выпуска), принадлежащего Ольге Трофимовой, стоимость которого не указана.

Также с 2017 года у Трофимова есть личный автомобиль Mercedes-Benz C220D (2016 года выпуска) стоимостью 1,5 млн гривен.

Собственного недвижимого имущества у первого замруководителя офиса нет.

С 2014 года он прописан в квартире в Киеве площадью 60 кв. м, но она ему не принадлежит, а с 2016 года имеет право пользования земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м и домом площадью 227 кв. м Ольги Трофимовой в Романкове Обуховского района Киевской области.

Из ценного имущества у Трофимова есть наручные часы Rolex Milgauss и запонки Breguet, точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 192 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в мае Трофимов заявил, что политическая карьера Владимира Зеленского может не ограничиться пятилетним президентским сроком.

Также Офис Президента отрицает общение первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу смягчения карантина.

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