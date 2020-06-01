Трофимов из офиса Ермака объяснил, почему не задекларировал рюкзак Louis Vuitton

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов опубликовал свою декларацию и рассказал, откуда у него дорогие часы, запонки и автомобили и почему в ней нет знаменитого рюкзака Louis Vuitton.

Об этом первый зам Андрея Ермака рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Трофимова, основной доход в 2019 году он получил от "предпринимательской деятельности" - 400 тыс. гривен. В Офисе президента заработал 112 545 гривен, а в ООО "Квартал 95" - 71 641 гривен.

В декларации Трофимова указано, что у него нет своей квартиры. Он живет в съемном жилье на 60 квадратных метров и снимает дом площадью 226 квадратных метров. У Трофимова есть Mercedes-Benz C220-D и Mercedes-Benz S500L.

На сетах Трофимов хранит 225 тысяч долларов, 29 тысяч евро и 354 тысяч гривен.

Наличие у него дорогих часов и запонок чиновник объяснил так:

"Часы Rolex и запонки Breguet, внесенные в декларацию, были куплены до моего прихода во власть. Объектов незавершенного строительства, ценных бумаг, корпоративных прав, юридических лиц, трастов и других подобных юридических образований у меня нет… P.S. И да, у меня есть рюкзак Louis Vuitton, который так полюбился журналистам, но его стоимость менее 50 прожиточных минимумов, поэтому в декларации его нет", - написал Трофимов.

Рюкзак Louis Vuitton "прославился" после того, как Трофимов пришел с ним на съезд партии "Слуга народа" в феврале. Журналисты выяснили, что похожая модель на официальном сайте бренда стоит 1 900 евро.

Рюкзак Трофимова. Фото: obozrevatel.com

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