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  • Трофимов из офиса Ермака объяснил, почему не задекларировал рюкзак Louis Vuitton
01 июня 2020, понедельник, 12:17 44
Политика 2020-06-01T13:30:02+03:00
Українські Новини
Трофимов из офиса Ермака объяснил, почему не задекларировал рюкзак Louis Vuitton

Трофимов из офиса Ермака объяснил, почему не задекларировал рюкзак Louis Vuitton

Кира Молчанова
Louis Vuitton, Декларации чиновников, Сергей Трофимов, Андрей Ермак
Сергей Трофимов. Фото: businessforecast.by
Сергей Трофимов. Фото: businessforecast.by

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов опубликовал свою декларацию и рассказал, откуда у него дорогие часы, запонки и автомобили и почему в ней нет знаменитого рюкзака Louis Vuitton.

Об этом первый зам Андрея Ермака рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Трофимова, основной доход в 2019 году он получил от "предпринимательской деятельности" - 400 тыс. гривен. В Офисе президента заработал 112 545 гривен, а в ООО "Квартал 95" - 71 641 гривен.

В декларации Трофимова указано, что у него нет своей квартиры. Он живет в съемном жилье на 60 квадратных метров и снимает дом площадью 226 квадратных метров. У Трофимова есть Mercedes-Benz C220-D и Mercedes-Benz S500L.

На сетах Трофимов хранит 225 тысяч долларов, 29 тысяч евро и 354 тысяч гривен.

Наличие у него дорогих часов и запонок чиновник объяснил так:

"Часы Rolex и запонки Breguet, внесенные в декларацию, были куплены до моего прихода во власть. Объектов незавершенного строительства, ценных бумаг, корпоративных прав, юридических лиц, трастов и других подобных юридических образований у меня нет… P.S. И да, у меня есть рюкзак Louis Vuitton, который так полюбился журналистам, но его стоимость менее 50 прожиточных минимумов, поэтому в декларации его нет", - написал Трофимов.

Рюкзак Louis Vuitton "прославился" после того, как Трофимов пришел с ним на съезд партии "Слуга народа" в феврале. Журналисты выяснили, что похожая модель на официальном сайте бренда стоит 1 900 евро.

Рюкзак Трофимова. Фото: obozrevatel.comРюкзак Трофимова. Фото: obozrevatel.com

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский задекларировал 15 млн гривен доходов, его супруга Елена - 13,5 млн гривен доходов за 2019 год при зарплате Зеленского за 2019, которая составила 208,7 тыс. гривен.

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко задекларировал 1,5 млн гривен дохода, 50 тыс. долларов, 500 тыс. гривен наличными и совместное владение авторским правом на песни группы "2Саша" за 2019 год.

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