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02 червня 2020, вівторок, 21:59 7
Політика 2020-06-02T22:30:43+03:00
Українські Новини
Перший заступник Офісу Президента Трофимов заробив 625 тис. гривень, а машину купив за 710 тис. гривень

Перший заступник Офісу Президента Трофимов заробив 625 тис. гривень, а машину купив за 710 тис. гривень

Ольга Фандорина
Трофимов, декларації чиновників, Офіс Президента України

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов, який раніше пояснив, чому не задекларував рюкзак Louis Vuitton, задекларував 625 тис. гривень доходів і купівлю автомобіля за 710 тис. гривень в 2019 році.

Про це свідчить його електронна декларація, передають Українські Новини.

Трофимова було призначено на посаду першого заступника керівника Офісу 21 травня 2019 року, а до цього він був виконавчим продюсером студії "Квартал 95".

Його заробітна плата в "95 Кварталі" становила 71,6 тис. гривень, дохід від підприємницької діяльності – 400 тис. гривень, зарплата в Офісі - 112,5 тис. гривень, страхові виплати - 40,6 тис. гривень.

На рахунку Трофимова в Приватбанку  всього 10 тис. гривень, зате готівкою зберігає 225 тис. доларів, 29 тис. євро і 354 тис. гривень.

У грудні 2019 року він купив автомобіль Mercedes-Benz S500L (2011 року випуску) за 710 тис. гривень, а також отримав право користування автомобілем Mercedes-Benz GLS400d 4Matic (2019 року випуску), що належить Ользі Трофимовій, вартість якого не вказана.

Також з 2017 року у Трофимова є особистий автомобіль Mercedes-Benz C220D (2016 року випуску), вартістю 1,5 млн гривень.

Власного нерухомого майна у першого заступника керівника офісу немає.

З 2014 року він прописаний в квартирі в Києві площею 60 кв. м, але вона йому не належить, а з 2016 року має право користування земельною ділянкою площею 1,2 тис. кв. м, будинком площею 227 кв. м Ольги Трофимової у Романкові Обухівського району Київської області.

З цінного майна у Трофимова є наручні годинники Rolex Milgauss і запонки Breguet, точна вартість яких не зазначена, але за умовами декларування перевищує 192 тис. гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Трофимов заявив, що політична кар'єра Володимира Зеленського може не обмежитися п'ятирічним президентським терміном.

Також Офіс Президента заперечує спілкування першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова мером Черкас Анатолієм Бондаренком з приводу пом'якшення карантину.

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