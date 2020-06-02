Перший заступник Офісу Президента Трофимов заробив 625 тис. гривень, а машину купив за 710 тис. гривень

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов, який раніше пояснив, чому не задекларував рюкзак Louis Vuitton, задекларував 625 тис. гривень доходів і купівлю автомобіля за 710 тис. гривень в 2019 році.

Про це свідчить його електронна декларація, передають Українські Новини.

Трофимова було призначено на посаду першого заступника керівника Офісу 21 травня 2019 року, а до цього він був виконавчим продюсером студії "Квартал 95".

Його заробітна плата в "95 Кварталі" становила 71,6 тис. гривень, дохід від підприємницької діяльності – 400 тис. гривень, зарплата в Офісі - 112,5 тис. гривень, страхові виплати - 40,6 тис. гривень.

На рахунку Трофимова в Приватбанку всього 10 тис. гривень, зате готівкою зберігає 225 тис. доларів, 29 тис. євро і 354 тис. гривень.

У грудні 2019 року він купив автомобіль Mercedes-Benz S500L (2011 року випуску) за 710 тис. гривень, а також отримав право користування автомобілем Mercedes-Benz GLS400d 4Matic (2019 року випуску), що належить Ользі Трофимовій, вартість якого не вказана.

Також з 2017 року у Трофимова є особистий автомобіль Mercedes-Benz C220D (2016 року випуску), вартістю 1,5 млн гривень.

Власного нерухомого майна у першого заступника керівника офісу немає.

З 2014 року він прописаний в квартирі в Києві площею 60 кв. м, але вона йому не належить, а з 2016 року має право користування земельною ділянкою площею 1,2 тис. кв. м, будинком площею 227 кв. м Ольги Трофимової у Романкові Обухівського району Київської області.

З цінного майна у Трофимова є наручні годинники Rolex Milgauss і запонки Breguet, точна вартість яких не зазначена, але за умовами декларування перевищує 192 тис. гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Трофимов заявив, що політична кар'єра Володимира Зеленського може не обмежитися п'ятирічним президентським терміном.

Також Офіс Президента заперечує спілкування першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова мером Черкас Анатолієм Бондаренком з приводу пом'якшення карантину.