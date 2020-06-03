Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен

3 июня 2020 Национальный банк Украины введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, продолжающееся с 2014 года с целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс.

Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны сократится до оптимального размера - 12 номиналов.

Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

С 3 июня 2020 монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд гривен, что на 6,2% больше, чем годом ранее.