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14 июня 2019, пятница, 14:20 157
Судебная власть 2019-06-14T14:20:30+03:00
Українські Новини
Труханов не внес в декларацию имущество на 33,5 млн гривен, - НАБУ

Труханов не внес в декларацию имущество на 33,5 млн гривен, - НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является бывшая жена Труханова, с которой он находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году после официального расторжения брака.

Всего в декларации 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 33,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,7 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов за 2018 год.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Геннадия Труханова.

15 февраля 2018 года Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

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