Труханов не внес в декларацию имущество на 33,5 млн гривен, - НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является бывшая жена Труханова, с которой он находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году после официального расторжения брака.\r\nВсего в декларации 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 33,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,7 млн грн.\r\nКак сообщали Українські Новини, председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов за 2018 год.\r\nРанее НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Геннадия Труханова.\r\n15 февраля 2018 года Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.