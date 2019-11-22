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22 ноября 2019, пятница, 20:04 14
Политика 2019-11-22T20:05:27+02:00
Українські Новини
Перезанимался спортом: мэру Одессы Труханову сделали операцию

Перезанимался спортом: мэру Одессы Труханову сделали операцию

Спорт, Операция, Геннадий Труханов, Мэр Одессы

Оправданный судом председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов перенес операцию.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Чрезмерное занятие спортом дало результат. К сожалению, отрицательный. Мне пришлось экстренно делать определенные медицинские процедуры", - сказал он.

Диагноз врачи не раскрывают. Операция прошла в городской одесской клинике. 22 ноября Труханов не смог приехать на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу невнесенного в декларацию имущества.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть мэром Одессы ведущего "Что?Где?Когда?" Александра Андросова. Он отметил, что Андросов - честный и интеллектуальный, является "лицом" Одессы.

Труханов обвинялся в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Труханова.

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