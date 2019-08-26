В сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове, - СМИ

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил множество медалей и наград от различных государственных институтов и общественных организаций, в том числе ветеранских объединений участников АТО (ООС).

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на пост в Facebook поэта и общественного деятеля Владимира Цыбулько.

Как сообщается, Труханов имеет грамоты и благодарности от ветеранских организаций, воинов-интернационалистов, участников АТО (ООС) за помощь, оказанную семьям погибших бойцов, активную гражданскую позицию, патриотизм и поднятие боевого духа. Также у него есть грамоты от бойцов спецбатальона полиции "Шторм" за помощь в укреплении материально-технической базы и решении социальных вопросов, знаки отличия МВД Украины за активное противодействие детской преступности.

"Всегда стоит помнить о том, что государство - это не президент, не правительство. Это не политический строй или текущие настроения. Государство - это, в первую очередь, система институтов, которые остаются незыблемыми независимо от политических веяний или результатов выборов. И в этом контексте возникает вопрос: действительно ли человек, получивший такое количество наград от такого количества пресловутых государственных и общественных институтов, может считаться антигосударственником? Как и любого политического деятеля, Труханова можно любить или не любить. Но отрицать факт высокой оценки его работы государством по меньшей мере глупо. В разные годы. При разных президентах и разных политических течениях", – пишет Цыбулько.