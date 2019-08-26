подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
26 августа 2019, понедельник, 12:08 283
Политика 2019-08-26T12:09:32+03:00
Українські Новини
В сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове, - СМИ

В сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове, - СМИ

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил множество медалей и наград от различных государственных институтов и общественных организаций, в том числе ветеранских объединений участников АТО (ООС).

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на пост в Facebook поэта и общественного деятеля Владимира Цыбулько.

Как сообщается, Труханов имеет грамоты и благодарности от ветеранских организаций, воинов-интернационалистов, участников АТО (ООС) за помощь, оказанную семьям погибших бойцов, активную гражданскую позицию, патриотизм и поднятие боевого духа. Также у него есть грамоты от бойцов спецбатальона полиции "Шторм" за помощь в укреплении материально-технической базы и решении социальных вопросов, знаки отличия МВД Украины за активное противодействие детской преступности.

"Всегда стоит помнить о том, что государство - это не президент, не правительство. Это не политический строй или текущие настроения. Государство - это, в первую очередь, система институтов, которые остаются незыблемыми независимо от политических веяний или результатов выборов. И в этом контексте возникает вопрос: действительно ли человек, получивший такое количество наград от такого количества пресловутых государственных и общественных институтов, может считаться антигосударственником? Как и любого политического деятеля, Труханова можно любить или не любить. Но отрицать факт высокой оценки его работы государством по меньшей мере глупо. В разные годы. При разных президентах и разных политических течениях", – пишет Цыбулько.

Больше новостей о: Геннадий Труханов Мэр Одессы Владимир Цыбулько

Архив
Новости
В сети раскрыли малоизвестные факты о мэре Одессы Труханове, - СМИ 12:08
Обстрел из гранатомета здания в центре Киева.
Полиция расследует как теракт выстрел из гранатомета в здание в центре Киева 11:43
Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии ударит по шахтерам, - Москаль 11:13
Силовики РФ против включения в список на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха, - источники в Кремле 10:53
В бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар" 10:25
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ 21:45
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
Экс-главу НКРЭКУ Вовка никто разыскивать не будет, - Москаль 11:48
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
"Роттердам+" обеспечил самую низкую цену на электроэнергию, - Розенко 13:26
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok