В Вашингтоне отложили второй этап выхода из карантина. В столице США фиксируют новые вспышки COVID-19

В США, где проходят митинги из-за смерти Джорджа Флойда, отложили второй этап выхода из карантина в Вашингтоне. Там фикируют новые вспышки инфекции коронавируса. Об этом передает CNN со ссылкой на заявление городского департамента здравоохранения.

Как передает ведомство, в столице собирались вводить второй этап выхода из карантина, однако из-за новых случаев COVID-19, переход откладывается.

Ожидалось, что в течение 14 дней будет наблюдаться замедление распространения инфекции среди жителей столицы, после чего Вашингтон смог бы начать переход от первого этапа отмены карантина ко второму, который предполагает открытие ряда предприятий и общественных пространств.

Однако, в первый день лета COVID-19 подтвердили у 56 жителей города, а от осложнений заболевания скончались еще двое пациентов. Всего с начала вспышки в Вашингтоне новую коронавирусную инфекцию подхватили 8 857 человек, 468 из которых не смогли побороть недуг.

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд, а в Киевской области за сутки от коронавируса умер 1 человек, заболели 23 человека.