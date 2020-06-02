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  • У Вашингтоні відклали другий етап виходу з карантину. У столиці США фіксують нові спалахи COVID-19
02 червня 2020, вівторок, 19:34 5
Америка 2020-06-02T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Вашингтоні відклали другий етап виходу з карантину. У столиці США фіксують нові спалахи COVID-19

У Вашингтоні відклали другий етап виходу з карантину. У столиці США фіксують нові спалахи COVID-19

Елизавета Кесельман
США, Вашингтон, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в США
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У США, де проходять мітинги через смерть Джорджа Флойда, відклали другий етап виходу з карантину у Вашингтоні. Там фіксують нові спалахи інфекції коронавіруса. Про це передає CNN з посиланням на заяву міського департаменту охорони здоров'я.

Як повідомляє відомство, у столиці збиралися вводити другий етап виходу з карантину, проте через нові випадки COVID-19, перехід відкладається.

Очікувалося, що протягом 14 днів буде спостерігатися уповільнення поширення інфекції серед жителів столиці, після чого Вашингтон зміг би розпочати перехід від першого етапу скасування карантину до другого, який передбачає відкриття низки підприємств і громадських просторів.

Проте, в перший день літа COVID-19 підтвердили у 56 жителів міста, а від ускладнень захворювання померли ще двоє пацієнтів. Всього з початку спалаху у Вашингтоні нову коронавірусну інфекцію підхопили 8 857 осіб, 468 з яких не змогли побороти недугу.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль, а в Київській області за добу від коронавіруса помер 1 чоловік, захворіли 23 людини.

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