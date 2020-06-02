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02 июня 2020, вторник, 19:26 114
Силовые структуры 2020-06-02T19:30:01+03:00
Українські Новини
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело

Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело

Надежда Комендантова
Зерно, МВД, Уголовное дело, Аудит, Госрезерв, Апостол, Недостача

После того, как в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен, которые должны были находиться в фонде Госрезерва, и которые якобы съели мыши, факт недостачи будет расследовать полиция.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра МВД Михаил Апостол.

"Относительно информации, предоставленной в интервью бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого об обнаружении аудиторской службой кричащих недостач и в том числе зерна на сумму более 800 млн грн. Полиция начала производства по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По словам Апостола, аудит установил недостачу не только зерна, но и другого государственного имущества, которое по документам есть на складе, а на деле выясняется его отсутствие.

"Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители дадут оценку. Это только начало обнародования информации", - рассказал советник главы МВД.

Также в своем видеообращении Апостол добавил, что исчезновение зерна из Госрезерва - это преступление против граждан Украины.

"Так называемые "мыши" имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону", - заявил Михаил Апостол.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное агентство резерва заявляло о попытке захвата здания и порче имущества.

Тем временем в апреле Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020 году.

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