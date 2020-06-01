подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 17:35 29
Экономика 2020-06-01T17:35:43+03:00
Українські Новини
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД

В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД

Елена Литвин
Зерно, Убытки, Аудит, Госрезерв, Недостача
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мышь. Фото: zaknews.in.ua

Ранее Государственное агентство резерва заявляло о попытке захвата здания и порче имущества, а сейчас в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Почти 2 700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн гривен", - написал он.

По словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, эта недостача была обнаружена в ходе аудита.

Также отмечается, что в филиале агентства в Черткове в Тернопольской области на складах зафиксирована недостача зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен назначить председателя Государственного агентства резерва без конкурса путем заключения контракта.

В январе экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о чистой коррупции в "Аграрном фонде".

Тем временем в апреле Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020 году.

Больше новостей о: Зерно Убытки Аудит Госрезерв Недостача

Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом
У Зеленского хотят ограничить освещение работы президента 20-25 журналистами
Новости
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 17:28
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал почти 80 млн грн дохода у жены 17:21
В Мининфраструктуры анонсировали ряд спецрейсов для эвакуации украинцев 17:20
Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика, - советник министра 17:19
больше новостей
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
SpaceX. Фото: twitter.com/nasahqphoto
В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция 21:16
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать 12:24
больше новостей
"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok