В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД

Ранее Государственное агентство резерва заявляло о попытке захвата здания и порче имущества, а сейчас в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Почти 2 700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн гривен", - написал он.

По словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, эта недостача была обнаружена в ходе аудита.

Также отмечается, что в филиале агентства в Черткове в Тернопольской области на складах зафиксирована недостача зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен назначить председателя Государственного агентства резерва без конкурса путем заключения контракта.

В январе экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о чистой коррупции в "Аграрном фонде".

Тем временем в апреле Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020 году.