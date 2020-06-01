В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД

Ранее Государственное агентство резерва заявляло о попытке захвата здания и порче имущества, а сейчас в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини. "Почти 2 700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн гривен", - написал он. По словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, эта недостача была обнаружена в ходе аудита. Также отмечается, что в филиале агентства в Черткове в Тернопольской области на складах зафиксирована недостача зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен назначить председателя Государственного агентства резерва без конкурса путем заключения контракта. В январе экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о чистой коррупции в "Аграрном фонде". Тем временем в апреле Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020 году.