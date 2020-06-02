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02 червня 2020, вівторок, 19:26 5
Силові структури 2020-06-02T20:07:04+03:00
Українські Новини
"Миші" з іменами та посадами відповідатимуть: через зникнення зерна з Держрезерву завели кримінальну справу

"Миші" з іменами та посадами відповідатимуть: через зникнення зерна з Держрезерву завели кримінальну справу

Надежда Комендантова
Зерно, Кримінальне провадження, Держрезерв

Після того, як під час аудиту Держрезерву було виявлено нестачу зерна на суму понад 800 млн гривень, які повинні були перебувати у фонді Держрезерву, і які нібито з'їли миші, факт нестачі буде розслідувати поліція.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра МВС Михайло Апостол.

"Щодо інформації, наданої в інтерв'ю колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про виявлені аудиторською службою кричущих нестач і в тому числі зерна на суму понад 800 млн грн. Поліція почала виробництва за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

З слів Апостола, аудит встановив нестачу не тільки зерна, а й іншого державного майна, яке за документами є на складі, а на ділі з'ясовується його відсутність.

"Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконцем для щупа була приварена труба, і тільки вона була заповнена нафтопродуктами, а цистерна стояла порожньою. Такі винаходи. І багато інших, яким правоохоронці дадуть оцінку. Це тільки початок оприлюднення інформації", - розповів радник глави МВС.Також у своєму відеозверненні Апостол додав, що зникнення зерна з Держрезерву - це злочин проти громадян України.

"Так звані "миші" мають імена, посади і повинні відповісти за свої дії за законом", - заявив Михайло Апостол.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне агентство резерву заявляло про спробу захоплення будівлі й псування майна.

Тим часом міністр економіки розповів, що ситуація з посівами в Україні стабільна.

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