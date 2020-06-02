"Миші" з іменами та посадами відповідатимуть: через зникнення зерна з Держрезерву завели кримінальну справу

Після того, як під час аудиту Держрезерву було виявлено нестачу зерна на суму понад 800 млн гривень, які повинні були перебувати у фонді Держрезерву, і які нібито з'їли миші, факт нестачі буде розслідувати поліція.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра МВС Михайло Апостол.

"Щодо інформації, наданої в інтерв'ю колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про виявлені аудиторською службою кричущих нестач і в тому числі зерна на суму понад 800 млн грн. Поліція почала виробництва за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

З слів Апостола, аудит встановив нестачу не тільки зерна, а й іншого державного майна, яке за документами є на складі, а на ділі з'ясовується його відсутність.

"Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконцем для щупа була приварена труба, і тільки вона була заповнена нафтопродуктами, а цистерна стояла порожньою. Такі винаходи. І багато інших, яким правоохоронці дадуть оцінку. Це тільки початок оприлюднення інформації", - розповів радник глави МВС.Також у своєму відеозверненні Апостол додав, що зникнення зерна з Держрезерву - це злочин проти громадян України.

"Так звані "миші" мають імена, посади і повинні відповісти за свої дії за законом", - заявив Михайло Апостол.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне агентство резерву заявляло про спробу захоплення будівлі й псування майна.

Тим часом міністр економіки розповів, що ситуація з посівами в Україні стабільна.