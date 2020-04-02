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  • Неизвестные без масок ворвались в здание для блокирования работы, - Госрезерв
02 апреля 2020, четверг, 18:00 19
Экономика 2020-04-02T18:01:45+03:00
Українські Новини
Неизвестные без масок ворвались в здание для блокирования работы, - Госрезерв

Неизвестные без масок ворвались в здание для блокирования работы, - Госрезерв

Елена Литвин
Карантин, Госрезерв, Захват зданий, Порча имущества
Госрезерв. Фото: dt.ua
Госрезерв. Фото: dt.ua

Государственное агентство резерва заявляет о попытке захвата здания и порче имущества.

Об этом говорится в сообщении Госрезерва, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром, 2 апреля, неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19", - сказано в нем.

Госрезерв считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу агентства, поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы.

Согласно сообщению, здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронным пропуском, поэтому неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство.

Просьбу охраны не нарушать режим карантина и покинуть помещение неизвестные проигнорировали, и охрана вызвала патруль полиции.

Отмечается, что после отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники.

На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.

По данным Госрезерва, 9,986 млн масок были переданы Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

Как сообщали Українськi Новини, в торговых сетях выросли запасы гречки и сахара.

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