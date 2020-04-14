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14 апреля 2020, вторник, 06:30 783
Финансы 2020-04-14T06:30:01+03:00
Українські Новини
Цены на яблоки взлетели почти в два раза

Цены на яблоки взлетели почти в два раза

Надежда Комендантова
Яблоки, Цены на продукты, цены на фрукты
Яблоки.
Яблоки.

В то время, как Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок, цены на яблоки повысились почти в два раза.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

В частности, цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет 12-20 грн за кг.

Такой рост, по мнению эксперта, обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов.

Как сообщали Українські Новини, Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

Тем временем фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы.

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