Цены на яблоки взлетели почти в два раза

В то время, как Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок, цены на яблоки повысились почти в два раза.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

В частности, цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет 12-20 грн за кг.

Такой рост, по мнению эксперта, обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов.

Как сообщали Українські Новини, Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

Тем временем фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы.