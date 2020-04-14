Цены на яблоки взлетели почти в два раза

В то время, как Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок, цены на яблоки повысились почти в два раза. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. В частности, цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет 12-20 грн за кг. Такой рост, по мнению эксперта, обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов. Как сообщали Українські Новини, Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты. Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта. Тем временем фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы.