Местами грозы и порывы ветра. Прогноз погоды на 3 июня

3 июня в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов, в то время, как синоптики прогнозируют летом аномальную жару по всей Украине. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, дожди, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов. В Карпатах дожди, температура ночью и днем +1…+6 градусов. В Моршине дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем умеренные дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов. 2 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+19 градусов, в районе Приморского +13 градусов, в районе Одессы +14 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов. Как сообщали Українські Новини, май 2020 года оказался самым холодным в этом столетии. Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет лето.