Местами грозы и порывы ветра. Прогноз погоды на 3 июня

В среду в Украине будет ветрено и местами пройдут дожди. Фото: facebook.com/tala.didenko

В среду в Украине будет ветрено и местами пройдут дожди. Фото: facebook.com/tala.didenko

3 июня в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов, в то время, как синоптики прогнозируют летом аномальную жару по всей Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дожди, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Карпатах дожди, температура ночью и днем +1…+6 градусов.

В Моршине дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем умеренные дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

2 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+19 градусов, в районе Приморского +13 градусов, в районе Одессы +14 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, май 2020 года оказался самым холодным в этом столетии.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет лето.