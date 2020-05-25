Баканов назвал манипуляцией информацию об управлении им испанской фирмой

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов называет манипуляцией информацию СМИ о том, что он якобы управляет испанской коммерческой компанией. Об этом он сказал Українським Новинам. "Красивая манипуляция", - сказал он. По его словам, эта информация не отвечает действительности и эту задачу может решить первокурсник юридического факультета. "Специальная правосубъектность возникает с момента госрегистрации и пропадает с момента ее отмены. Ее отменили, лишили госрегистрации, это указано в их же выписке, но они (СМИ) скромно об этом умалчивают", - отметил глава СБУ. Он подчеркнул, что выходя из участия в оффшорной компании, которая основала испанскую фирму, подписал все необходимые документы. Как сообщали Українськi Новини, журналисты программы "Схемы" показали сюжет о том, что Баканов продолжает занимать должность руководителя в испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, хотя украинское законодательство запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью. Также журналисты обнаружили "тайное" поместье Баканова под Киевом с собственным озером и парком.