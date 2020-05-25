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25 мая 2020, понедельник, 14:47 326
Политика 2020-05-25T15:15:01+03:00
Українські Новини
Баканов назвал манипуляцией информацию об управлении им испанской фирмой

Баканов назвал манипуляцией информацию об управлении им испанской фирмой

Анна Рудык
СБУ, Служба безопасности Украины, Расследование
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов называет манипуляцией информацию СМИ о том, что он якобы управляет испанской коммерческой компанией.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Красивая манипуляция", - сказал он.

По его словам, эта информация не отвечает действительности и эту задачу может решить первокурсник юридического факультета.

"Специальная правосубъектность возникает с момента госрегистрации и пропадает с момента ее отмены. Ее отменили, лишили госрегистрации, это указано в их же выписке, но они (СМИ) скромно об этом умалчивают", - отметил глава СБУ.

Он подчеркнул, что выходя из участия в оффшорной компании, которая основала испанскую фирму, подписал все необходимые документы.

Как сообщали Українськi Новини, журналисты программы "Схемы" показали сюжет о том, что Баканов продолжает занимать должность руководителя в испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, хотя украинское законодательство запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью.

Также журналисты обнаружили "тайное" поместье Баканова под Киевом с собственным озером и парком.

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