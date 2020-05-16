Журналисты обнаружили "тайное" поместье Баканова под Киевом с собственным озером и парком

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов владеет "тайным" роскошным особняком в селе Ходосовка в Киевской области. Об этом говорится в расследовании программы Watchdogs.Розслiдування на телеканале "Прямой".

Так, сообщается, что, согласно реестрам у Баканова есть квартира в Кривом Роге, и еще одна - в Киеве, на Печерске. В Киеве Баканову принадлежат сразу две квартиры, - судя по номерам, они расположены одна над другой. Первая принадлежит самому Ивану Баканов, вторая - его жене Оксане Лазаренко.

Отмечается, что имение Баканова расположено в селе Ходосовка под Киевом.

Формально, по реестру имущественных прав, Баканову принадлежит только маленький клочок - четыре сотки, еще девять - на его жене, за них они и должны платить налоги. А в реальности, здесь и собственное озеро, и небольшой парк, и двухэтажный коттедж - примерно полгектара. Рыночная стоимость такого поместья может составлять от 7 до 8 миллионов гривен.

Тайное поместье Баканова под Киевом. Скриншот: телеканал "Прямой"

Журналисты подчеркивают, что юридически этого дома вообще не существует. Он не принадлежит, ни Баканову, ни кому-либо из его родственников. Вообще никому - формально, никакого дома здесь нет. У ворот припаркованный джип, под самым домом - "Фольксваген Пассат" жены председателя СБУ.

"Запрос журналисты отправили в СБУ на этой неделе, когда придет ответ, мы опубликуем его на нашей странице в фейсбуке. Если ответ будет конечно. Из социальных сетей семьи Баканова мы точно знаем, что они этим домом пользуются", - отметили журналисты.

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Как сообщали Українські Новини, СБУ обнародовала данные о зарплате Баканова.

Ранее руководство СБУ открыло свои декларации.